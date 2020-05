Blitz Dda, sequestrata la 'Mec 2000' di Airola Interdetto l'amministratore, Francesco Ciambriello, 64 anni

E' la 'Mec 2000' di Airola, una società di ferramenta ed infissi, la società sequestrata oggi nell'indagine della Dda di Reggio Calabria e della guardia di finanza che ha interessato più province ed è sfociata in numerosi sequestri ed arresti. Nessuno nella nostra provincia, dove l'unica misura riguarda l'amministratore della 'Mec 2000', Francesco Ciambriello, nei confronti del quale è stata adottata l'interdizione temporanea dall'attività di impresa.

Nel mirino degli inquirenti il sistema attraverso il quale sarebbero stati pilotati piùi appalti per favorire la 'ndrangheta. Ciambriello, in particolare, è stato chiamato in causa per una gara d'appalto nella provincia di Reggio Calabria, alla quale avrebbe preso parte come componente di un presunto cartello di imprese.

Un dato che emergerebbe dalla circostanza che le offerte delle ditte partecipanti sarebbero state tutte consegnate da due corrieri calabresi, ma che, fa notare l'avvocato Paolo Abbate, difensore di Ciambriello, non riguarda la 'Mec 2000', la cui offerta era partita dall'ufficio postale di Airola.