Baselice, Canonico condannato a risarcire Maddalena La sentenza del giudice civile per un comizio del 2009

Il pagamento di 5mila euro in favore del ricorrente, della somma di 1000 euro in favore dello Stato, e delle spese processuali. E' la condanna stabilita dal giudice Floriana Consolante nella causa civile intentata da Massimo Maddalena, assistito dagli avvocati Nazzareno Fiorenza ed Antonio Maddalena, nei confronti del sindaco di Baselice Domenico Canonico, rappresentato dall'avvocato Maurizio Lepore.

Si tratta dell'ennesima tappa di una vicenda che si trascina da tempo, centrata su alcune espressioni utilizzate nel 2009 da Canonico nel corso di un comizio. Frasi ritenute lesive dell'onorabilità del consigliere di opposizione Massimo Maddalena e dell'ex primo cittadino Nicolino Del Vecchio (avvocato Marcello D'Auria).

Il primo cittadino era stato assolto dalla Corte di appello, nel gennaio del 2018, dall'accusa di diffamazione, perchè il fatto non costituisce reato, in relazione a Del Vecchio, mentre per Maddalena l'addebito era stato riqualificato come ingiuria, un reato depenalizzato.

Di qui il giudizio civile innescato da Maddalena, che aveva chiesto un risarcimento di 50mila euro, e, ora la pronuncia di primo grado, che sarà impugnata.