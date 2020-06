Valle Caudina: rissa nella notte, volano tavoli e sedie La denuncia del consigliere: "Scene da far west, ragazzi devastati dall'alcol"

Botte da orbi in pieno centro nella notte. Volano tavoli e sedie in una rissa andata in scena ad Airola, a Piazza Vittoria nella notte, intorno alle 2 e complice l'alcol che a quanto pare i protagonisti avevano utilizzato in abbondanza. E' quanto denuncia il consigliere Comunale del Movimento Cinque Stelle Bartolomeo Laudando con un post sui socil: "Ieri notte intorno alle 02,00 si è assistito all’ennesima scena da Far West, tutto nella centralissima Piazza Vittoria, attori della deplorevole vicenda, giovani, provenienti da altri centri soprattutto del basso Casertano, con la mente devastata dall’alcol, stando alle testimonianze raccolte, sarebbero volati non solo pugni e calci ma anche sedie e tavolini! Avvisati dai residenti preoccupati del trambusto proveniente dalla piazza hanno interessato le forze dell’ordine, senza successo infatti il timore diffuso è che anche questa volta finisca tutto a taralluccio e vino. I cittadini incrociano le dita sperando che per il prossimo sabato non accada nulla di grave ai nostri figli…"