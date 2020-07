Con un bastone sotto casa della ex: condannato Rito abbreviato: 1 anno e 6 mesi a 40enne di Montesarchio, rimesso in libertà

Un anno e 6 mesi. E' la condanna stabilita dal giudice del Tribunale di Avellino, D'Argenio, per il 40nne di Montesarchio che nella notte tra sabato e domenica era stato arrestato per stalking dai carabinieri di Cervinara.

Difeso dall'avvocato Stefano Melisi, l'uomo era stato bloccato, tra Rotondi e Cervinara, mentre, munito di un bastone, attendeva nei pressi della sua abitazione una donna, peraltro coniugata, con la quale aveva avuto una relazione che lei aveva deciso di interrompere.

Una fine del rapporto che il 40enne non aveva accettato, di qui le condotte minacciose nei confronti della malcapitata, culminate con l'arresto in flagranza. Questa mattina la direttissima, conclusa con la condanna ed il ritorno in libertà.