Droga in casa e in locale, arrestato un 52enne di Montesarchio Fermato dai carabinieri, Sergio Uliva è ai domiciliari

E' finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri della locale Compagnia a Sergio Uliva, un 52enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso di una perquisizione della sua abitazione e del vano dell'autoclave condominiale, al piano terra del palazzo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno rinvenuto, nascosti in due zaini, 427 grammi di marijuana, essiccata e tritata, già divisa in 32 bustine di cellophane, un apparecchio termo-sigillante, 4 tritaerba, 3 bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento e la conservazione dello stupefacente. Roba disseminata, in casa, tra salone e cucina. Sequestrato anche un borsello contenente 780 euro, denaro ritenuto il presunto provento di un'attività di spaccio.

Uliva è difeso dagli avvocati Mario Cecere e Gianpiero Roviezzo.