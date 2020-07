Proprietario in ferie, ladri visitano tabaccheria e abitazione E' accaduto a Montesarchio

Hanno approfittato dell'assenza della vittima per far visita alla sua tabaccheria ed all'abitazione. E' accaduto a Montesarchio, dove i malviventi hanno messo nel mirino una rivendita di tabacchi, al piano terra di un palazzo nel quale abita il proprietario. Lui era andato in vacanza per qualche giorno: oggi pomeriggio, al rientro, l'amarissima sorpresa.

Secondo una prima ricostruzione, oltre a rubare sigarette, soldi e gratta e vinci dal locale, i ladri hanno fatto tappa anche nell'appartamento del malcapitato, che non ha potuto far altro che dare l'allarme ai carabinieri della locale Compagnia. Avviate le indagini per risalire agli autori del colpo, l'ennesimo messo a segno nella nostra provincia ai danni di attività commerciali dello stesso tipo.