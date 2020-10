Niente mascherina, 400 euro di multa E' accaduto oggi a Sant'Agata dei Goti nei pressi di un bar del centro

Quattrocento euro di multa. E' la contravvenzione comminata ad alcune persone a Sant'Agata dei Goti perché senza mascherina.

A denunciare l'accaduto, attraverso una pagina social che parla della comunità caudina, alcuni tra i protagonisti della vicenda che però specificano: “eravamo ad un metro di distanza tra noi e stavamo fumando una sigaretta”.

L'episodio è avvenuto in mattinata davanti ad un bar del centro dove la polizia municipale ha beccato più persone che non indossavano adeguatamente la mascherina, tra le quali anche un ex amministratore della cittadina caudina. Per l'infrazione delle norme anti contagio, dunque, gli agenti hanno comminato le contravvenzioni.

Inevitabili i commenti che si concentrano contro il provvedimento considerato troppo restrittivo.