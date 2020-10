Dda, assolto imprenditore santagatese onoranze funebri Il fatto non sussiste per Sandro Iannotta, il Pm aveva chiesto 8 anni per tentata estorsione

Per lui il Pm della Dda aveva chiesto la condanna ad 8 anni, ma il gup del Tribunale di Napoli lo ha assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza pronunciata al termine del rito abbreviato per Sandro Iannotta (avvocato Paolo Abbate), di Sant'Agata dei Goti, un imprenditore nel settore delle onoranze funebri, chiamato in causa da un'indagine rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica nel 2019, con un blitz che aveva interessato più persone raggiunte da una misura cautelare.

Tra loro non c'era Iannotta, al quale era stato contestato, in concorso con altri, un tentativo di estorsione, aggravato dalle modalità camorristiche, per aver agevolato il clan Moccia ad Afragola, ai danni di un imprenditore di Piedimonte Matese che lavora nello stesso campo. Un'accusa che, come detto, è caduta.