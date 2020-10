Motoseghe e decespugliatori rubati in una rivendita Furto a Benevento in un'attività commerciale specializzata nella vendita di attrezzature

E' ingente il bottino dei ladri che nella notte hanno messo a segno un furto all'interno di una rivendita specializzata in attrezzature forestali, agricole e per la cura del verde. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri sono entrati nell'attività di contrada Piano Cappelle a Benevento ed hanno portato via motoseghe professionali, decespugliatori di una nota marca ed altre attrezzature. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo.