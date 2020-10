La droga continua a scorrere come l'acqua Denunce e segnalazioni dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Che il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella,nostra provincia rappresenti una preoccupante costante, non è certo una novità. Lo confermano le indagini ed i blitz, ed i controlli sul territorio. Come quelli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, sfociati in cinque denunce ed una serie di segnalazioni.

Le denunce hanno colpito un 29enne di Montesarchio (sequestrati 61 piante di marijuana del peso complessivo di 10 chili, 4 chili di fogliame di marijuana e 328 grammi di semi di canapa); un 38enne ed un 37enne casertani che a Sant'Agata dei Goti sono stati trovati in possesso di 5 grammi di cocaina; una 40enne ed un 21enne - coinvolti in due incidenti con le loro auto a Dugenta ed Arpaia, sono risultati positivi all'assunzione di matedone e cocaina, e di cannabinoidi e cocaina-.

Segnalati alla Prefettura, per il consumo di 'roba', un 33enne della provincia di Avellino, un 25enne di Montesarchio, un 18enne di Napoli, e quattro persone fermate a Sant'Agata dei Goti. Sequestrate eroina, cocaina, marijuana, hashish.