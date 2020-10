Pugni e bottigliate in piazza per una ragazza, due feriti L'episodio è accaduto martedì sera a Cerreto Sannita

Entrambi hanno avuto la peggio, uno in maniera più consistente dell'altro, tanto da dover essere ricoverato in ospedale. È il bilancio di un episodio accaduto nella serata di martedì a Cerreto Sannita, nella centralissima piazza Luigi Sodo.

Secondo una prima ricostruzione, almeno 5 persone provenienti da Telese Terme avrebbero avviato uno 'scontro' con un 20enne del posto, ai loro occhi responsabile di aver allacciato una relazione sentimentale con una ragazza che in precedenza sarebbe stata legata ad un componente del gruppo. In difesa del malcapitato sarebbe corso un suo amico, coetaneo. Anch'egli rimasto coinvolto nella zuffa. Sono volati pugni e bottigliate, a restare feriti sono stati i due cerretesi, entrambi difesi dall'avvocato Giuseppe Francesco Massarelli. Uno di loro ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, l'altro ha invece fatto ricorso alle cure dei medici del Rummo, dove si trova attualmente.