Statale Appia, ancora una notte di paura: grave un giovane Incidente a Paolisi, coinvolte tre auto

Ancora una notte di paura lungo l'Appia, teatro dell'ennesimo incidente. E' accaduto lungo il tratto che attraversa il territorio di Paolisi, illuminato poco prima della mezzanotte dai lampeggianti delle ambulanze, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio, in un impatto che ha interessato tre macchine, un 21enne di Bonea, ora ricoverato al Rummo in condizioni definite serie.

Viaggiava a bordo di una Punto che, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, è entrata in rotta di collisione con una Alfa Stelvio condotta da una donna di Montesarchio; minore, invece, il convlgimento di una Ford Mondeo con al volante un giovane della provincia di Caserta.

L'allarme ha convogliato sul posto i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio, i pompieri del distaccamento di Bonea ed il 118. Lievi problemi per i due occupanti l'Alfa e la Mondeo, a differenza del 21enne, trasportato in ospedale.