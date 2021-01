Fermata dalla Volante per un controllo: 26enne arrestata Nei suoi confronti c'era un ordine di carcerazione per una pena definitiva per furto

Un semplice controllo di polizia ieri è sfociato nell'arresto di una 26enne bulgara, residente Pratola Serra. La giovane è stata bloccata dagli agenti della Volante lungo viale dell'Università, a Benevento. Era a bordo di un'auto in compagnia di altre tre persone, già note peraltro per reati predatori. Durante una prima verifica, con gli agenti della sala operativa della Questura di Benevento, è emerso che alcuni dei fermati erano già noti alle forze dell'ordine per reati cosiddetti 'predatori'. Particolare questo che ha quindi spinto i poliziotti ad approfondire i controlli. Trasferiti in questura per l'identificazione, gli agenti hanno scoperto che a carico della 26enne c'era un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena definitiva per furto. Otto mesi di reclusione che ora la donna sconterà nel carcere di Benevento dove gli agenti l'hanno trasferita al termine degli accertamenti.