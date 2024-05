Veglia di Pentecoste a Benevento, l'invito dell'Arcivescovo Accrocca In Cattedrale, sabato 18 maggio alle ore 21

In occasione della Pentecoste che si celebra domenica 19 maggio l'Arcivescovo di benevento, Felice Accrocca si rivolge ai fedeli con una lettera

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Vieni, Spirito di pace!

Carissimi,

stanno per compiersi i giorni del Tempo Pasquale, vissuti nella Chiesa antica con grande esultanza: per Tertulliano la cinquantina pasquale costituiva un unico giorno di festa; per Ireneo di Lione ciascuno di quei giorni equivaleva alla domenica: un tempo in cui si pregava in piedi ed era proibito digiunare.

Vogliamo, almeno in parte, ripetere quest’esperienza, attendendo, con Maria e gli Apostoli, il dono dell’effusione dello Spirito, chiedendo insieme il dono della pace in tempi in cui spirano venti di guerra. Per questo v’invito tutti a Benevento, in Cattedrale, sabato 18 maggio alle ore 21, per celebrare la Veglia di Pentecoste; dopo la preghiera condivideremo un’agape fraterna all’interno del Palazzo Episcopale.

Vi aspetto! A tutti voi, il mio saluto più cordiale e sincero.

Benevento, 15 maggio 2024

† Felice vescovo