Condizione di vita nelle carceri, sabato il focus a Benevento Prosegue la mobilitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica

Patrizia Sannino, Garante delle persone private della libertà personale per la Provincia di Benevento, insieme a tutti i Garanti nazionali, continua nella mobilitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica circa i temi delle condizione di vita nelle carceri e per il risanamento dell’intero sistema carcerario.

Aderendo ad un invito di Samuele Ciambriello, Portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, e d’intesa con il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, la Garante Sannino ha convocato una Conferenza Stampa per le ore 11.00 del prossimo sabato 18 maggio 2024 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori.

La data del 18 maggio non è stata scelta a caso: la Conferenza Stampa, invece, sarà in contemporanea alla visita di Papa Francesco ai detenuti del carcere di Verona e rappresenterà una simbolica continuità ad un mese dalla prima manifestazione nazionale che si svolse appunto il 18 aprile e che a Benevento è consistita in una manifestazione in Piazza Risorgimento con la partecipazione, oltre che della Garante Sannino, della Camera Penale e di alcune Associazioni.