Compagno accoltellato: mi sono difesa, geloso per telefonata In libertà la 24enne brasiliana arrestata per il ferimento del convivente, avvenuto ad Airola

L'ha rimessa in libertà – il Pm avrebbe voluto che fosse sottoposta ai domiciliari –, non avendo ravvisato il pericolo di reiterazione del reato e alla luce del suo comportamento, per aver chiamato i soccorsi ed aver manifestato comunque l'intenzione di lasciare quella abitazione.

E' la decisione adottata dal gip Maria Di Carlo al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, operato dai carabinieri, di Ruth Ellen Sousa Ramos, la 24enne di nazionalità brasiliana, residente a Caserta, finita in carcere per l'accoltellamento del compagno, avvenuto in un appartamento ad Airola intorno alle 3 di martedì scorso.

Assistita dagli avvocati Paola Di Furia e Anna Orsi, la giovane ha fornito la sua versione al giudice, sostenendo di aver reagito di fronte alla presunta gelosia, che pare si fosse manifestata già in altre occasioni, che avrebbe assalito l'uomo perchè lei stava parlando al telefono con un amico. A quel punto, avrebbe prima usato un coltellino professionale da sushi, poi, disarmata, un coltello da cucina. Come si ricorderà, il malcapitato era stato colpito al volto ed all'emitorace sinistro: ferite per fortuna superficiali, medicate dal 118, che avevano indotto la vittima a rifiutare il ricovero.

Una ricostruzione del tutto opposta a quella del convivente, che aveva raccontato che, mentre si trovavano a letto, lei avrebbe iniziato a rinfacciargli di trascurarla eccessivamente per il lavoro. Poi si sarebbe alzata e sarebbe tornata con i due coltelli, aggredendolo. Aggiungendo che non si trattava della prima volta, e di non averla mai denunciata per timore di perderla.