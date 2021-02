Edificio dei servizi intitolato a Giovanni Palatucci - FOTO VIDEO - Il Questore Bonagura: "Esempio da seguire, una luce che ci guida nelle giornate difficili"

Giovanni Palatucci, nato a Montella, in provincia di Avellino nel 1909, frequentò il liceo Classico di Benevento prima di laurearsi in legge per poi diventare avvocato e infine entrare nell'allora corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza, oggi Polizia di Stato, come commissario e successivamente divenne questore reggente di Fiume. Fu ucciso nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio del 1945, esattamente 76 anni fa. Ed oggi a Benevento a lui è stato intitolato un edificio, in via Veneto, al rione Ferrovia. Una struttura del Comune nella quale sono già ospitate la Misericordia e un rifugio per senza tetto.

Palatucci durante la sua carriera in Polizia aiutò circa 5mila ebrei a non finire nelle mani dei nazisti. A Fiume, infatti, era funzionario dell'ufficio immigrazione e proprio quel suo ruolo gli consentì di aiutare con documenti falsi e cancellazione di archivi miglia di persone che altrimenti sarebbero state deportate. Arrestato e spedito nell'orribile campo di concentramento di Dachau, morì poche settimane prima della liberazione di quel luogo di morte e crimini orribili.

“Per la polizia di Stato intitolare questo stabile a Giovanni Palatucci significa tanto – ha spiegato il questore Di Benevento, Luigi Bonagura che ha partecipato alla cerimonia -. Palatucci era un collega la sua storia è ben nota a tutti. Per noi resta un esempio da seguire. Un edificio di proprietà del Comune ha un valore ancora più importante e simbolico perchè ospita la Misericordia ed altri enti che lavorano per il bene comune e questo rappresenta un valore aggiunto. Palatucci rappresenta per tutti noi una luce che ci guida nelle difficoltà del nostro lavoro.

“La memoria va sempre e comunque tenuta viva perchè dal passato arrivano gli esempi per affrontare il futuro” è stato invece il monito del Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta che ha poi aggiunto: “Palatucci rappresenta un esempio mirabile di funzionario pubblico che ha sacrificato tutto in nome dello stato e della legalità”.

Presente alla cerimonia il sindaco Clemente Mastella che ha reso omaggio “ad un uomo eccezionale, un eroe che è anche un servo di Dio e deve essere per la collettività patrimonio dell'umanità”. Secondo il primo cittadino di Benevento l'edificio intitolato al questore eroe “è un luogo di dedizione, dove opera la Misericordia, da sempre al fianco delle persone bisognose e sede anche del centro di accoglienza per i senza tetto che invece – ha concluso Mastella – in altre città troviamo ai margini delle strade”.

GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG DI 696 OTTOCHANEL TV