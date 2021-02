Ladri in azione nelle case, rubata anche una pistola Colpi a Torrecuso, Castelvenere e in un altro centro sannita nel tardo pomeriggio di ieri

Sono almeno due i colpi andati a segno – probabilmente uno è fallito a Fragneto l'Abate – nel tardo pomeriggio di ieri nel Sannio. Torrecuso e Castelvenere i centri finiti nel mirino dei malviventi, forse la stessa banda che si è spostata rapidamente tra un paese e un'altro in base ad un percorso precedentemente studiato, che hanno portato via oggetti di valore ed anche una pistola regolarmente detenuta. L'arma è stata rubata a Castelvenere. Magro invece il bottino a Torrecuso dove gli autori dei raid hanno solo avuto il tempo di impossessarsi di un portafogli con all'interno poche decine di euro. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri che per tutta la serata di ieri hanno effettuato sopralluoghi e raccolto elementi utili all'eventuale identificazione. Identica in tutti gli episodi la tecnica per forzare gli infissi ed entrare nelle abitazioni finite nel mirino.