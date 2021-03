Busta con marijuana nel motore, arrestato un santagatese Fernando Maravita, 27 anni, fermato dai carabinieri. E' ai domiciliari

Una busta nel vano motore, dove è collocata la batteria. Era stata nascosta lì con il suo contenuto: 100 grammi di marijuana, costati l'arresto a Fernando Maravita, un 27enne di Sant'Agata dei Goti. Era a bordo una Fiat Panda, guida da un coetaneo, anch'egli santagatese, che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno fermato a Sant'Agata dei Goti.

La perquisizione del veicolo ha consentito la scoperta della 'roba' e di escludere qualsiasi responsabilità a carico del giovane al volante. Dichiarato in arresto per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, il 27enne è stato sottoposto, su disposizione della Procura, ai domiciliari, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida, in programma domani dinanzi al gip Maria Di Carlo. E' difeso dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Nunzia Meccariello.