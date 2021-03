Arpaise piange Laura, lutto cittadino nel giorno dei funerali L'annuncio del sindaco Enzo Forni Rossi

Comunità sotto choc anche ad Arpaise, il paese di Laura Leone la 22enne che ha perso la vita in un tragico schianto, nel tardo pomeriggio di sabato.

"L’intera Comunità di Arpaise - scrive il sindaco Enzo Forni Rossi - è scossa per la prematura scomparsa della nostra giovanissima concittadina Laura Leone.

Ritenuto opportuno e doveroso, da parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Laura sarà proclamato il lutto cittadino per la giornata dello svolgimento del rito funebre".