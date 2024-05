Benevento, le scuse di Pinato dopo la squalifica: "Gesto non da me" Le parole del centrocampista dopo la pesante decisione del Giudice Sportivo

Ieri il Giudice Sportivo ha riservato una vera e propria stangata nei confronti di Marco Pinato, rifilandogli ben quattro giornate di squalifica dopo le veementi proteste successive al gol annullato contro la Triestina. Il centrocampista giallorosso ha utilizzato i social per scusarsi, ecco il suo messaggio:

"Dispiace per un gesto non da me! Purtroppo ormai l'errore è stato fatto e l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa e tifare per i miei compagni. Forza Strega"