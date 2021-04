Maxi rogo distrugge 5 auto e capannone in cui erano in sosta E' accaduto a Montesarchio

Non c'è stato niente da fare, tutto è andato distrutto: il capannone e le cinque auto in sosta. Sono i danni dell'incendio divampato nella tarda serata di ieri in via Pizzo, a Montesarchio.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause da accertare, il fuoco si è sviluppato all'improvviso in una struttura di oltre 300 metri quadri, adibita a garage, adiacente l'abitazione di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Al'interno erano parcheggiate due Ford Fiesta, una Punto, una Passat ed un'auto d'epoca che il rogo non ha risparmiato. Sono stati i proprietari ad accorgersi di ciò che stava accadendo e a dare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno spento le fiamme, ed i carabinieri. Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio.

( foto di repertorio)