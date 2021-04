Volevo solo fare sesso, è stato l'altro a colpire le 2 cinesi La versione di Manuel Maturo, 18 anni, al quale il gip ha concesso gli arresti domiciliari

Ha ribadito quanto aveva già detto al sostituto procuratore Francesco Sansobrino. Lo ha fatto questa mattina nell'udienza di convalida del fermo- non convalidato- dinanzi al gip Loredana Camerlengo, che gli ha concesso i domiciliari. Ha dunque lasciato il carcere, del quale era ospite da lunedì sera, Manuel Maturo (avvocato Antonio Leone), 18 anni, di Benevento, uno dei due giovani – l'altro è un 17enne la cui posizione è al vaglio della Procura per i minori di Napoli- ritenuti responsabili dell'aggressione e dell'accoltellamento di due cittadine cinesi.

Per Maturo le accuse di tentata rapina e tentato omicidio, che ha respinto, negando di aver ferito le malcapitate: una in maniera grave. Punto di partenza del suo racconto, la decisione di raggiungere quell'abitazione in via Sant'Antonio Abate, la sera del 7 aprile, con l'intenzione di fare sesso.

Secondo la sua ricostruzione, il minore – è assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione - lo aveva soltanto accompagnato, ma, una volta in quella casa, entrambi avrebbero chiesto sesso a pagamento in cambio dei 50 euro di cui Maturo era in possesso. Il 18enne si sarebbe appartato in una stanza, dalla quale, sentendo gridare, sarebbe uscito ad un tratto, scoprendo che la straniera rimasta con il 17enne era a terra, sanguinante. Lui – ha proseguito – si sarebbe spaventato, al punto da decidere di andar via con il minore che, però, avrebbe colpito con un coltello anche la seconda donna, che aveva cercato di fermarli.

Quanto all'arma, ritrovata nel suo zaino, ha spiegato che era del suo compagno di avventura, che gli aveva chiesto di custodirla. Fin qui la versione dei fatti fornita da Maturo, di segno opposto a quella degli inquirenti. Secondo i quali, come è noto, i due, col volto coperto da un cappuccio e da una mascherina chirurgica, e muniti di coltello, avrebbero minacciato le cinesi per farsi consegnare il denaro che avevano. Poi, di fronte alla loro opposizione, le avevano colpite ed erano scappati.