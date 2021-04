Ancora colpi dei ladri nel Sannio, nel mirino due case In azione quattro banditi: scatta l'allarme e fuggono. Settanta euro il bottino di un altro raid

E' la frazione Motta di Sant'Angelo a Cupolo ad essere finita nel mirino dei ladri nelle ultime ore. Dopo contrada San Vitale di Benevento, anche i residenti del borgo non distante dal capoluogo si sono trovati a fare i conti con i radi. Un colpo andato a segno, un altro tentato il bilancio. Nel primo caso, banditi messi in fuga dall'entrata in funzione del sistema di allarme scattato a casa di un professionista. Quattro le persone che sarebbero entrate in azione. È andata invece peggio in un altro episodio dove i malviventi sono riusciti ad entrare nell'abitazione dalla quale hanno portato via 70 euro. Al di là del bottino, magro in questo caso, quel che preoccupa nelle ultime settimane sono proprio le continue scorribande che inevitabilmente creano allarme tra i residenti. Sul furto e sul tentativo di intrusione indagano ora i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo.