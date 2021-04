Proprietari di casa cenano, i ladri portano via orologi Malviventi entrati dopo aver raggiunto una finestra con una scala in legno

Ancora furti a Benevento. Nel mirino, come troppo spesso sta accadendo negli ultimi tempi, le abitazioni in periferia. Ieri sera amarissima sorpresa e paura per una famiglia che si è trovata a fare i conti con la sgraditissima presenza dei ladri entrati in azione mentre le vittime stavano cenando al piano inferiore. È accaduto in contrada San Liberatore, non lontano dalla zona del Perrillo dove negli ultimi tempi, al pari di Motta e Contrada San Vitale, si sono registrati numerosi raid nelle case. Per entrare i malviventi hanno posizionato una scala in legno trovata poco distante alla parrete. Dopo aver raggiunto ed aperto un infisso sono entrati nell'appartamento dal quale hanno portato via alcuni orologi. Azione interrotta dall'arrivo dall'intervento delle vittime che hanno raggiunto il primo piano dopo aver sentito dei rumori. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno effettuato il sopralluogo.