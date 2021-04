Batterie esauste in auto: multe e denunce Controlli dei carabinieri. Gli accumulatori affidati ad una ditta specializzata

Sono stati denunciati per trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di un 37enne e un 25enne sanniti fermati dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo lungo la Statale Fortorina, nel territorio di San Marco dei Cavoti. I due erano all'interno di un veicolo nel quale sono state rinvenute e sequestrate 15 batterie esauste. Per i due è scattata anche la multa perché trovati in un comune diverso da quello di residenza, in violazione delle norme anti contagio. Un’ulteriore sanzione amministrativa di oltre ottocento euro è stata comminata a carico del conducente dell’autocarro, risultato privo di copertura assicurativa.