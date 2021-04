Paga conto a clienti market con la carta reddito, denunciato Il giovane chiedeva in cambio soldi contanti: fermato dai carabinieri

Chiedeva ai clienti di un supermercato di pagare la spesa con la sua postepay sulla quale era caricata la somma per il reddito di cittadinanza e in cambio riceveva contante. Un metodo, non legale, per monetizzare parte dei soldi che lo Stato gentilmente elargisce. Si tratta di un 23enne di Airola denunciato dai carabinieri di Arpaia e della Stazione di Airola. I militari sono intervenuti nei pressi del supermercato dopo che alcune persone avevano segnalato la strana richiesta avanzata loro dall'indagato che è stato poi denunciato per truffa aggravata.

I carabinieri hanno fermato il 23enne mentre riscuoteva in contanti da un cliente 16,50 euro circa, dopo aver pagato la medesima somma con la sua carta postepay. Durante il controllo igli investigatori hanno anche rinvenuto e sequestrate alcune dosi di eroina e crack per uso personale e per questo è stato segnalato alla Prefettura. La sostanza stupefacente rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.