Revoca messa alla prova, imprenditore edile finisce in carcere Arrestato dai carabinieri Antonio Iannotta, 54 anni, di Solopaca

Lo hanno arrestato i carabinieri della locale Stazione sulla scorta di un ordine del Tribunale di sorveglianza. In carcere è finito Antonio Iannotta, 54 anni, di Solopaca, un imprenditore edile, colpito dalla revoca della messa alla prova per 5 mesi, già scontata, con affidamento ai servizi sociali, disposta in una inchiesta della guardia di finanza su una presunta truffa in materia di contributi previdenziali.

La decisione di stabilire la custodia a Capodimonte sarebbe scattata perchè Iannotta avrebbe commesso reati dello stesso tipo anche nel lasso di tempo nel quale era alla messa alla prova. E' difeso dagli avvocati Danilo Riccio e Fabio Massimo Romano.