Pasquale: il dolore per moglie scomparsa, un figlio calciatore Il tragico incidente in bici costato la vita a Pasquale Giorgione, 56 anni, di Benevento

A Benevento lo conoscevano in tanti, anche per essere il padre di un calciatore professionista. Pasquale Giorgione aveva 56 anni, è la vittima del drammatico incidente in cui ha perso la vita mentre andava in bici in via Croce Rossa. Una terribile notizia, anticipata da Ottopagine, che ha avuto una vasta eco, anche sui social.

Un'esistenza scandita da qualche disavventura che aveva superato, Pasquale si occupava per una cooperativa della manutenzione dei giardini De Falco, nel quartiere Capodimonte, dopo aver fatto lo stesso per le fontane al rione Ferrovia e la villa comunale.

All'interno dell'area verde si era reso protagonista di un episodio che gli era valso il ringraziamento di alcuni ragazzi ai quali alcuni coetanei avevano sottratto le bici. Lui li aveva bloccati ed aveva recuperato le due ruote, che aveva poi riconsegnato ai proprietari.

Un anno fa aveva perso la moglie, Rita, e da quel momento non era stato più lo stesso. Il dolore ne aveva minato le sicurezze ed il sorriso, nonostante l'amore dei figli, uno dei quali, Carmine, centrocampista, è da anni una bandiera dell'Albinoleffe, la squadra della provincia di Bergamo che milita in serie C. Questa mattina la tragedia che si è portato via per sempre Pasquale.

“Ciao Pasquale....riposa in pace. Ora sei di nuovo nelle braccia di Rita...”, ha scritto su fb un suo amico.

"Profondo cordoglio e vicinanza al proprio capitano, Carmine Giorgione, per la scomparsa del padre Pasquale", sono stati espressi dal presidente Gianfranco Andreoletti, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i giocatori dell'U.C. AlbinoLeffe.