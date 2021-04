Anniversario della morte della Medaglia d'Oro Della Ratta Domani l'8° anniversario dell'uccisione dell'appuntato intervenuto per una rapina in gioielleria

Domani giornata di ricordo in memoria dell’appuntato dei Carabinieri Tiziano Della Ratta, Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria, deceduto il 27 aprile 2013 a Maddaloni in provincia di Caserta in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, successivamente arrestati e condannati in appello nel gennaio 2017. A Sant'Agata de' Goti si celebrerà l’8° anniversario della morte. L’evento prevede alle 10.30 la deposizione di una corona d’alloro presso la tomba del caduto decorato da parte della vedova, nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e quelle di protezione per il contenimento dei contagi alla sola presenza degli stretti familiari, del sindaco Salvatore Riccio, del comandante della Legione Carabinieri Campania di Napoli, il generale di divisione Maurizio Stefanizzi e quello provinciale, il colonnello Germano Passafiume. Alle ore 11 la Santa Messa nel Duomo. Anche in questo particolare momento di emergenza sanitaria, l’Arma dei Carabinieri vuole testimoniare la sua vicinanza alla vedova Vittoria, al figlio Alfonso ed ai familiari della Medaglia d’Oro.