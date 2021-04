Auto sbanda e finisce contro un muro e un veicolo in sosta Incidente stradale ad Airola. Feriti due ragazzi: uno resta incastrato nell’abitacolo

È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in via Ferrovia ad Airola. Secondo una prima ricostruzione mentre stava percorrendo la strada comunale il conducente, un giovane della Valle caudina, ha perso il controllo del veicolo, una Renault Megane, che si è schiantata prima contro un muro di recinzione, poi contro una lancia in sosta. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e le ambulanze del 118. Necessario anche l'intervento dell'unità di Rianimazione della Croce Rossa arrivata da Benevento. All'arrivo dei soccorritori momenti di apprensione per il giovane conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere contorte del veicolo. Sia lui che la giovane donna sono stati trasferiti in ospedale. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.