Multe, patenti ritirate e auto sequestrate durante i controlli Carabinieri in azione nel Fortore in occasione del 1° maggio

Oltre 100veicoli fermati e controllati al pari di 118 persone e 8contravvenzioni. Sono questi i numeri del bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo durante il fine settimana contraddistinto anche dalle gite fuori porta per il primo maggio, festa dei lavoratori. I carabinieri oltre alle 8 contravvenzioni per violazioni varie del Codice della Strada, hanno anche ritirato 4 patenti ad altrettanti automobilisti lungo la Statale Fortorina nel territorio di San Marco dei Cavoti per sorpasso su striscia continua in prossimità di una curva; 2 autovetture sequestrate con ritiro dei documenti di circolazione in quanto sprovviste di copertura assicurativa e 2 conducenti sanzionati poiché sprovvisti dei documenti di circolazione.

Nel corso dei controlli, a Ginestra degli Schiavoni multa anche per un uomo della provincia di Avellino sorpreso a circolare dopo le 22 in violazione delle norme anti covid.