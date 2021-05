Dramma a Benevento, 35enne trovato impiccato ad un albero L’uomo ha lasciato l’auto lungo il tracciato di una strada in costruzione indagano i carabinieri

Dramma questo pomeriggio a Benevento dove un trentacinquenne residente a Paduli è stato trovato morto impiccato ad un albero. La tragedia si è consumata nelle campagne di Ponte Valentino a Benevento in un terreno a ridosso di una nuova strada che dalla zona industriale conduce a contrada Saglieta di Paduli.

Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari dell'ambulanza dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa. Al loro arrivo per il trentacinquenne, purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento e i carabinieri della stazione di Paduli che hanno avviato le indagini per cercare di fare luce sulle motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere l'estremo gesto.

IN AGGIORNAMENTO