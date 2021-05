Tenente colonnello Apicella alla guida del Reparto operativo Comando provinciale dei Carabinieri, gradi da capitano per Di Cicco e da tenente per Friscuolo

E' il tenente colonnello Carmine Apicella, 56 anni, il nuovo comandante del Reparto Operativo, già retto in sede vacante dal tenente colonnello Alfredo Zerella. Proviene dal comando provinciale di Salerno, ove ha svolto l’incarico di comandante del Nucleo Informativo, il colonnello Apicella si è arruolato a Roma nel 1984 ed ha frequentato la Scuola Ufficiali nel 1998 ed ha prestato servizio in Emilia Romagna, Toscana, Campania e Veneto, ricoprendo incarichi territoriali di Stato Maggiore e presso Reparti Speciali, impegnati alla lotta della criminalità organizzata ed al contrasto del traffico di droga. Nel 2010, ha partecipato alla missione Nato Kkfor “Joint Enterprise” per il mantenimento della pace in Kosovo. Nel 2017 ha coadiuvato la commissione straordinaria del Ministero dell’Interno nominata per l’amministrazione del comune di Scafati (SA), sciolta per infiltrazioni mafiose. Al tenente colonnello Carmine Apicella, il saluto di benvenuto dal comandante provinciale, Germano Passafiume e da tutto il personale, in particolare, quello alle sue dirette dipendenze, del Nucleo Investigativo e del Nucleo Informativo.

Sempre oggi, il comandante provinciale ha comunicato e consegnato simbolicamente i gradi agli ufficiali neo promossi al grado superiore, ovvero al capitano Marino Di Cicco, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento e al tenente Giuseppe Friscuolo, comandante della Sezione Operativa in seno al N.O.R. di Benevento.