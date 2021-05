Pulcino: non più commercialista. Catalano: incarichi lasciati Interrogatorio, i due commercialisti sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, due dei cinque commercialisti tirati in ballo, al pari di un avvocato, nell'inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento. Si tratta di Vincenzo Catalano e Luca Pulcino, colpiti, come gli altri, dall'interdizione per un anno dall'esercizio della professione disposta dal gip Vincenzo Landolfi, dinanzi al quale sono comparsi questo pomeriggio.

I loro legali hanno chiesto la revoca della misura: l'avvocato Italo Palumbo ha sottolineato che Catalano ha dismesso ogni incarico, gli avvocati Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino hanno precisato che il loro assistito da un anno e mezzo non è più iscritto all'Albo dei dottori commercialisti.

Ha invece rinunciato all'interrogatorio Laura Paglia, anch'ella commercialista, in linea con la scelta compiuta anche da Mario Porcaro, Andrea Porcaro e dell'avvocato Fabrizia De Nigris, tutti rappresentati dall'avvocato Giuseppe Iannaccone.

La parola passa ora al Riesame, al quale le difee faranno appello contro l'ordinanza del dottore Landolfi, che, come è noto, ha invece respinto la richiesta di una identica misura anche per altre undici persone: professionisti ed imprenditori.