Abbandona 50 sacchi di rifiuti speciali, identificato Operazione dei carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio

Oltre 50 enormi sacchi neri per la spazzatura, pieni di rifiuti sono stati rinvenuti dai carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio alla località Maccafave di San Nicola Manfredi. A quel punti i militari hanno avviato le indagini, aprendo uno ad uno i sacchi che erano stati scaricati in una scarpata lungo la strada. Dai contenitori in plastica rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione di opere murarie. In particolare pannelli dismessi di cartongesso. All’interno dei sacchi ispezionati, separati tra loro, sono stati trovati alcune parti di cartongesso con su impresse delle lettere. Parti raccolte e poi ricomposte, a mo' di puzzle col risultato finale della ricostruzione completa di una scritta affiancata da un logo. A quel punto gli investigatori, con l'aiuto del web sono riusciti a risalire ad un’associazione beneventana. Dopo aver informato la Procura, i militari forestali di San Giorgio del Sannio, a seguito dell’escussione a sommarie informazioni di persone informate e soprattutto dell’ispezione di alcuni locali commerciali nei quali al momento erano in corso lavori di ristrutturazione, hanno rinvenuto elementi utili all'identificazione della persona che avrebbe abbandonato i rifiuti nelle campagne di San Nicola Manfredi. “Condotte sempre più frequenti – spiegano dal comando Carabinieri forestali - che si aggiungono ad altre recenti operazioni dei militari sangiorgesi: denuncia di due persone di un’azienda di Calvi per lo stoccaggio abusivo di oltre 80 metri cubi di rifiuti speciali, alcuni dei quali contenenti amianto; la denuncia di un imprenditore per sversamento illecito di inchiostri e vernici nelle condotte idriche di un capannone industriale a San Martino Sannita, la denuncia di un operaio dipendente di una ditta sangiorgese per smaltimento illecito di rifiuti speciali bruciati”.