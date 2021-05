Carabinieri, Eugenio Tiseo promosso Tenente Al comando della della 3^ Sezione del Nucleo investigativo di Caserta

Ad aprile dello scorso anno, l'allora luogotenente Eugenio Tiseo aveva lasciato il Sannio dopo 18 anni alla volta del Comando provinciale di Caserta dove, dopo essere stato promosso sottotenente aveva assunto il comando della 3^ Sezione del Nucleo investigativo. Oggi per l'ufficiale dell'Arma è arrivata la promozione a Tenete dei Carabinieri.

Cinquantuno anni, il tenente Tiseo, originario della provincia di Avellino si arruolò nell'Arma del 1987 come carabiniere e per circa un anno prestò servizio a San Marco dei Cavoti. Successivamente, trasferito a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, risultò vincitore del concorso Sottufficiali (1989 – 1991). Dopo la Scuola allievi sottufficiali ha prestato servizio per 7 anni in provincia di Rieti fino ad approdare presso il Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli. Dal 2002 il trasferimento nel Sannio al Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, dapprima come comandante dell'Aliquota Radiomobile, poi, dal 2006 addetto all'Aliquota Operativa.

Durante la permanenza nel Sannio il neo ufficiale Tiseo si è distinto per importanti operazioni di servizio seguite poi da numerosi riconoscimenti ed encomi. Lo scorso anno l'importante promozione a ufficiale dei carabinieri e il prestigioso incarico in Terra di Lavoro. Oggi l'avanzamento con il grado a Tenente al quale vanno gli auguri per una carriera sempre ricca di soddisfazioni sia personali che professionali.