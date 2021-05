Addio Giuseppe, poliziotto dal cuore grande Il messaggio dell'amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina

“Un sottile e doloroso sottofondo di tristezza pervade questa nostra Domenica, già di per sé caratterizzata da una pervicace malinconia dovuta alle restrizioni a cui ci sta lentamente abituando lo stato attuale dì emergenza sanitaria.

L’alba di questa soleggiata giornata festiva di maggio, tradizionalmente legata alla ricorrenza della festa della mamma, è stata funestata da due gravi lutti. Giuseppe Magnotta e Giuseppina Troiano, due concittadini che abitavano nella stessa contrada, sono deceduti quasi alla stessa ora”.

Così l'amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, attraverso la pagina social del comune sul terribile schianto di questa mattina (leggi qui).



“Giuseppe – si legge ancora nel post - per un tragico ed assurdo incidente stradale; Giuseppina è l’ennesima vittima del Covid, questo subdolo nemico che da un anno e più imperversa in Italia e nel mondo.

Tutto il paese ne è rimasto colpito, ma soprattutto la zona di Crocevia dove entrambi vivevano in abitazioni poste a poca distanza l’una dall’altra.

L’Amministrazione ed il Consiglio Comunale tutto esprimono profondo cordoglio e vicinanza affettuosa a tutti i familiari.

Giuseppe Magnotta, anni 62, poliziotto in pensione, candidato nelle elezioni comunali del 2011, lascia di sé un ricordo di persona buona, disponibile e di gran cuore, la cui vita è stata tutta spesa per il bene della famiglia. Alla moglie Giulia, ai figli Gaetano, Francesco, Luisa ed Isabella, alle nipotine e alle sorelle l’abbraccio grande di noi tutti.

Giuseppina Troiano,di anni 68, è la settima vittima Covid del nostro paese. Se ne è andata una mamma gentile, persona buona e riservata, lasciando il marito Angelo, i figli Gerardo, Lucia, Caterina ed i nipoti adorati. A loro esprimiamo le nostre condoglianze.

La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso; questo particolare momento, che tocca gli affetti più cari di due stimate famiglie, scuote l’intera comunità e genera sentimenti profondi e sinceri di partecipato cordoglio”.