Doppio incidente stradale in città, feriti e paura - FOTO Giovane donna investita in via Sala. Al Rione Ferrovia scontro tra due auto e un ferito

Doppio incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Benevento. Due le persone ferite e trasportate in ospedale. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di una giovane donna investita da un'auto in via Nicola Sala, nel quartiere Mellusi. Soccorsa immediatamente dai sanitari dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa Italiana 118, la donna è stata trasferita in ospedale a causa delle ferite riportate agli arti inferiori. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento.

Precedentemente, invece, sempre l'ambulanza della Croce Rossa con a bordo l'equipe di rianimazione era invece intervenuta in via Veneto, al Rione Ferrovia. In questo caso scontro ad un incrocio tra una Opel Karl, condotta da una 36enne e un Fiat Cubo guidato invece da una 40enne, sempre di Benevento.

Ad avere la peggio è stata la 36enne trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli a causa dei traumi riportati. Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e successivamente si è reso necessario anche l'intervento di un mezzo di Sicurezza Ambiente per rimuovere le parti di veicolo sparsi sulla carreggiata per poi riaprire l'arteria.

“Anche questa volta – ha spiegato il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco – la velocità non adeguata alle caratteristiche della strada è alla base dell’incidente che poteva rilevarsi ancora più grave per le due automobiliste. Il consiglio è sempre quello di mantenere, in città e alla presenza di persone che impegnano la sede stradale una velocità moderata per evitare sia il sinistro che possibili danni agli altri automobilisti che invece rispettano le norme del codice della strada”.