Trentatreenne gambizzato al rione Libertà, è giallo Grave episodio questa sera a Benevento, indagano i carabinieri

È ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento il 33enne che questa sera è stato ferito a colpi d'arma da fuoco, non è escluso un fucile a canne mozze, al rione libertà di Benevento. L'allarme è scattato dopo le 21.30 quando l'uomo è stato raggiunto ad una gamba dal proiettile esploso probabilmente con una pistola in via Massimo d'Azeglio nei pressi di un bar. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento, della Stazione di San Giorgio del Sannio e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato al San Pio in codice rosso. Sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda e di identificare l'autore o gli autori del ferimento.

I militari del Nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili alle indagini. Alcune persone sono state ascoltate dagli investigatori.

IN AGGIORNAMENTO