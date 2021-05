Montesarchio: trovate armi e munizioni in centro Denunciata una persona

Un fucile, munizioni di grosso calibro, coltelli a serramanico e altre munizioni provenienti da un furto nel casertano sono state trovate dal personale della polizia municipale del Comune di Montesarchio durante un'indagine.

Le armi e le munizioni sono state trovate in locali in zone di difficile accesso del centro storico.

Indagini ancora in corso con una persona proveniente dal napoletano denunciata.

Così commentano dall'ente caudino: «Il sindaco Damiano e il consigliere Gaetano Mauriello, delegato alla polizia municipale, hanno seguito le attività a stretto contatto con il comandante Serafino Mauriello, ringraziandolo per l'impegno e la professionalità e l'attenzione che sta ponendo in essere per la sicurezza urbana della nostra comunità».