Raid in una villa: rubati soldi, gioielli e due pistole Brutta sorpresa per un professionista a contrada Maioli di San Nicola Manfredi

Amara sorpresa ieri sera per una famiglia residente nelle campagne di San Nicola Manfredi finiti nel mirino dei ladri che hanno svaligiato la loro villa. Il raid tra il tardo pomeriggio e la prima serata in contrada Maioli. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono entrati nell'abitazione dalla quale hanno fatto sparire soldi, oggetti in oro e due pistole che erano detenute legalmente dal proprietario.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari dell'abitazione al rientro. Hanno subito notato i chiari segni lasciati dai banditi durante l'incursione ed hanno allertato il 112. sul posto i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di identificare i ladri.

IN AGGIORNAMENTO