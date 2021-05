Tenta di rubare in auto, ripreso dalle telecamere: denunciato E' accaduto a Paolisi. Incidente ad Arpaia, due conducenti positivi al droga test: denunciati

Tre persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Una è finita nel mirino dei carabinieri per tentato furto a Paolisi, le altre due per guida sotto l'effetto di stupefacenti ad Arpaia.

Il primo episodio a Paolisi dove i carabinieri della Stazione di Arpaia hanno identificato e denunciato un 72enne della provincia di Caserta per tentato furto. Secondo l'accusa, nella notte tra il 13 e il 14 maggio l'uomo era entrato in un giardino privato ed aveva tentato di aprire la portiera di un'auto lasciata in sosta dinanzi all'abitazione del proprietario. Azione interrotta dall'entrata in funzione del sistema di allarme. I militari sono riusciti ad identificare il 72enne grazie alle immagini delle telecamere.

Ad Arpaia, invece, due persone, una di Caserta, l'altra della provincia di Avellino, sono state denunciate dopo un incidente stradale perchè entrambi risultati positivi dal droga test.