Vigili del fuoco, esercitazione per sistemi di trasmissione FOTO Test comunicazioni satellitari organizzato dal comando di Avellino: presente anche Benevento

Si è svolta nella giornata di ieri a Conza della Campania, in provincia di Avellino, nell'area del vecchio paese, abbandonato dopo il sisma del 1980, un’esercitazione che ha visto impegnati oltre cento vigili del fuoco, articolata su alcuni scenari tipici di un terremoto.

Durante l'evento, organizzato dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Campania e dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino, sono stati simulati scenari per testare l'efficacia dei sistemi di trasmissione dati satellitare in dotazione ai Vigili del fuoco, che consentono di garantire la continuità dei flussi informativi e la trasmissione anche in diretta streaming di immagini, pur in presenza di scenari di devastazione e crolli generalizzati. Con l'utilizzo del sistema di trasmissione dati le operazioni e le attività dei soccorritori sono state condivise in tempo reale e trasmesse al centro operativo nazionale che ha potuto monitorare l'evoluzione dello scenario di crisi e di emergenza.

All'esercitazione hanno partecipato per il Comando Provinciale di Benevento, il comandante, Maria Angelina D'Agostino, il funzionario responsabile delle comunicazioni esterne, Giovanni Ferrara ed il comunicatore Paolo Ferraro.