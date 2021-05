Colpo dei ladri in un bar - tabacchi a Puglianello Rubati soldi, gratta e vinci e sigarette. Indagano i carabinieri

Ladri in azione la scorsa notte a Puglianello dove nel mirino è finito un bar e rivendita di tabacchi. È accaduto intorno alle 3 in via Pitò nel centro del paese. Secondo una prima ipotesi, dopo aver forzato la saracinesca, i malviventi sono entrati nell'attività commerciale ed hanno portato via soldi, sigarette e gratta e vinci per un valore di oltre 2mila euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo, l'ennesimo.