Promozioni ed encomi per poliziotti che hanno effettuato particolari operazioni Il Questore di Benevento, Luigi Bonagura ha consegnato gli attestati e ricordato l'impegno di tutti

Durante una cerimonia, che le norme anti Covid-19 hanno imposto in forma privata, il Questore di Benevento, Luigi Bonagura ha consegnato ad alcuni poliziotti i premi concessi dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per le brillanti operazioni svolte.

Il Questore si è complimentato con loro, ringraziandoli per il costante impegno offerto nell’espletamento delle attività della Polizia di Stato, senza però dimenticare tutti gli altri poliziotti che quotidianamente svolgono il loro servizio con professionalità ed alto senso del dovere a vantaggio della collettività beneventana.

Promozione per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente all'assistente capo Giovanni Corda con la seguente motivazione: “Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative espletava un’ attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due malviventi responsabili dei reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, detenzione di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 500 gr. di hashish e 4,60 gr. di cocaina. nella circostanza, procedeva al controllo di un’ autovettura il cui conducente, al fine di guadagnarsi ala fuga, investiva il dipendente procurandogli lesioni guaribili in 28 s.c. chiaro esempio di coraggio e alto senso del dovere. Castel del Lago (Bn), 17 dicembre 2017”.

Encomio solenne concesso a: vice sovrintendente Vincenzo Simeoli con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, portava a termine un intervento di polizia giudiziaria procedendo all’ arresto, in flagranza di reato, di due soggetti responsabili del reato di rapina a mano armata. Benevento, 15 ottobre 2016”.

Encomio solenne concesso all'assistente capo Giovanni Corda “per le elevate abilità e la non comune capacità di autocontrollo dimostrate nell’evitare un disastro stradale, che avrebbe messo a repentaglio l’incolumità di trentacinque persone a bordo di un pullman e di eventuali altri utenti della strada, a causa dell’ esplosione di uno pneumatico anteriore destro del mezzo da lui condotto. Benevento, 14 dicembre 2016”.

Encomio solenne concesso all'assistente capo Giuseppe Oppedisano per aver evidenziato “spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletava un’attività di soccorso pubblico e di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto, in stato di elevata alterazione psico-fisica e che aveva posto in essere atti di autolesionismo, responsabile di lesioni aggravate, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Roma, 3 marzo 2016”.

Encomio concesso al sostituto commissario Rosario Pascarella per le “elevate capacità professionali ed operative, coordinava un’operazione di polizia giudiziaria che concludeva con il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato, resosi responsabile di una rapina a mano armata ai danni di un ufficio postale”. Benevento, 17 giugno 2017”.

Encomio concesso al sovrintendente capo Francesco Fallarino e all'assistente capo coordinatore Pasquale Menditto per la seguente motivazione: “evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, collaborava ad un’ attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’ arresto di due malviventi responsabili dei reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, detenzione di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 500gr. di hashish e 4,60 gr. di cocaina. Castel del Lago, 17 dicembre 2019”

Encomio concesso al sovrintendente capo Walter Mazzone, al sovrintendente Mario Grasso per aver effettuato ad un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato, resosi responsabile di una rapina a mano armata ai danni di un ufficio postale. Benevento, 17 dicembre 2017”.

Encomio concesso al vice sovrintendente Nunzio Corona, all'assistente capo Antonio Luongo e all'assistente capo Maurizio Nave: “Evidenziando elevate capacità professionali ed operative espletava unitamente ad altri operatori, un’ attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un uomo con evidenti propositi suicidi. Benevento, 22 febbraio 2017”.

Ed infine ancora un encomio concesso all'assistente capo Giovanni Corda, in quanto “libero dal servizio, effettuava un intervento di polizia giudiziaria che consentiva l’arresto, in flagranza di reato, di un soggetto pregiudicato per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Benevento, 27 settembre 2017”.