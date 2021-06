Alla guida ubriaco, provoca incidente: annullata la revoca della patente La decisione della Cassazione

Annullata dalla Cassazione l'ordinanza con la quale era stata disposta, come sanzione accessoria di una condanna, la revoca della patente di guida ad un giovane di San Lorenzo Maggiore, difeso dall'avvocato Antonio Di Santo, che aveva provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

I fatti risalivano al 17 marzo del 2019: l'automobilista aveva perso il controllo della Citroen che stava guidando lungo la statale 372 ed era finito nella corsia opposta, schiantandosi contro il guard rail. Dagli esami era emerso un tasso alcolemico pari a 2,60 grammi per litro, per questo la patente gli era stata sospesa dalla Prefettura per otto mesi.

Nel luglio del 2019 il Gip aveva emesso un decreto penale con il quale aveva condannato l'imputato ad una ammenda di 5mila euro, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e senza la previsione della sanzione accessoria. Una pronuncia diventata poi definitiva, ma nell'ottobre del 2020 il gip Loredana Camerlengo, letta la richiesta di determinazione della sanzione avanzata dalla Procura, l'aveva accolta, a differenza di quella della difesa, che proponeva la sospensione, ed aveva stabilito la revoca della patente.

Una decisione ritenuta dal difensore peggiorativa della statuizione di condanna, ormai definitiva, che per questo l'aveva impugnata dinanzi alla Suprema Corte, che, come detto, ha detto sì al ricorso.