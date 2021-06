Tentato furto e danneggiamento, i carabinieri denunciano due giovani Vetri rotti al centro congressi di Tese Terme

Due minorenni denunciati dai carabinieri e per uno di questi anche la segnalazione in Prefettura in quanto assuntore di stupefacenti. E' accaduto a Telese Terme dove i militari della Stazione sono intervenuti nei presi del centro congressi delle terme dopo una segnalazione.i carabinieri hanno quindi dapprima sorpreso un 17enne mentre con un complice stava sfondando alcuni vetri. Il giovane bloccato, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. Successivamente i militari hanno rintracciato e denunciato anche il complice che nel frattempo si era allontanato. Per entrambi la denuncia per tentato furto e danneggiamento in concorso.