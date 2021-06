Indagine antidroga Dda, ordinanza annullata per un 39enne Luigi Centonze, di Airola, era sottoposto al divieto di dimora nel Sannio e in provincia di Napoli

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza con la quale era stato disposto il divieto di dimora nel Sannio e nella provincia di Napoli per Luigi Centonze (avvocato Vittorio Fucci), 39 anni, di Airola, colpito dalla misura in una indagine della Dda per associazione ai fini di spaccio, aggravata dal metodo mafioso, relativa a centinaia e centinaia di chili di droga.

Un'ordinanza a carico di Centonze ed altri 50 indagati, fondata su intercettazioni telefoniche ed ambientali e su dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.