Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati, ecco gli eletti Hanno votato in 1033 su 1976

Eletti i nove componenti del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino, che successivamente sceglierà un proprio consigliere all'interno dell'organismo. La sua definizione è arrivata al termine dei tre giorni – da lunedì ad oggi – nei quali è stato possibile recarsi ai seggi, non senza file ed attese, ed esprimere le proprie preferenze con il voto elettronico in presenza.

Un'assolutà novità in un appuntamento che ha richiamato alla mente, nelle ultime due settimane, le campagne per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine forense, restituendo l'impressione che per alcuni sia stata una sorta di 'prova generale' – la conta dei voti andati su certi candidati piuttosto che su altri – in vista della scadenza del 2023. Tant'è. Una ventina i nomi in campo, al massimo sei – quattro di genere – quelli che era possibile indicare.1976 gli elettori, 1033 coloro che hanno votato (52,28%)

Questi i risultati: Giuseppe Arena (453), Annalisa Pelosi (433), Giovanni Bonelli (411), Ilaria Iammarino (390), Ornella Palmieri (374), Luigi Marino (331), Giovanna Megna (319), Antonio Polcino (302), Milena Tinessa (298).

A seguire: Giuditta Abbate (294), Francesco Capuozzo (267), Amalia Boccalone (259), Angela De Nisco (245), Filomena Di Mezza (201), Luisa Faiella (145), Maria Rosa Sandomenico (145), Maria Teresa Vallefuoco (109), Irene Masciola (100), Antonio Del Mese (73), Chiara Di Gioia (45).